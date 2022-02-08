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"Це не можливо": у Кремлі спростовують заяву про угоду Путіна та Макрона щодо України

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Москва, Вівторок 08 лютого 2022 12:41
"Це не можливо": у Кремлі спростовують заяву про угоду Путіна та Макрона щодо України Фото: прес-секретар президента РФ Дмитро Песков (kremlin.ru)
Автор: Марія Кучерявець

У Кремлі спростували інформацію про те, що президенти РФ і Франції Володимир Путін та Еммануель Макрон на переговорах у Москві уклали угоду щодо України. Там назвали це "неможливим".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідь прес-секретаря президента РФ Дмитра Пескова журналістам.

"FT, звичайно, написала по суті невірно. Москва та Париж не могли укласти жодних угод, це просто неможливо. Тому що Франція є членом ЄС, і членом НАТО, де Франції не належить лідерство, лідерство належить іншій країні", - сказав він.

Що сталося

Сьогодні The Financial Times, одне з провідних світових видань, опублікувало інформацію про те, що президенти Франції та Росії Еммануель Макрон та Володимир Путін уклали угоду щодо зниження напруженості ситуації навколо України.

За інформацією видання, яке посилається на французьких офіційних осіб, Путін і Макрон домовилися, що РФ нібито "не здійснюватиме нових військових ініціатив".

Нагадаємо, вчора президент Франції Еммануель Макрон зустрівся з російським лідером Володимиром Путіним.

На порядку денному переговорів президентів була ситуація довкола кордонів України, а також безпека в Європі, детально про зустріч - в матеріалі РБК-Україна.

Додамо, президент Франції Еммануель Макрон вже прибув до Києва. Сьогодні він має зустрітись з президентом України Володимиром Зеленським.

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Володимир Путін Франція Російська Федерація Кремль
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