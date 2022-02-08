Температура +9. В Україну йде потепління: яких областей торкнеться

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на УкрГідрометцентр .

Завтра вночі в Україні, крім більшості південних областей, невеликий дощ та мокрий сніг, вдень без істотних опадів. На дорогах, крім півдня, вночі та вранці місцями ожеледиця.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, у західних областях подекуди пориви 15-20 м/с. Температура вночі від +1 тепла до -4 морозу; вдень +1+6 тепла, у західних областях та на півдні Одеської області до +9 тепла, у східних областях близько 0.

В Карпатах вночі помірний, вдень невеликий сніг, температура протягом доби -3-8 морозу.