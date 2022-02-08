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Температура +9. В Україну йде потепління: яких областей торкнеться

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Київ, Вівторок 08 лютого 2022 14:54
Температура +9. В Україну йде потепління: яких областей торкнеться Фото: в Україні потеплішає (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Синоптики УкрГідрометцентру дали прогноз погоди на завтра. Очікується потепління до +9.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.

Завтра вночі в Україні, крім більшості південних областей, невеликий дощ та мокрий сніг, вдень без істотних опадів. На дорогах, крім півдня, вночі та вранці місцями ожеледиця.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, у західних областях подекуди пориви 15-20 м/с. Температура вночі від +1 тепла до -4 морозу; вдень +1+6 тепла, у західних областях та на півдні Одеської області до +9 тепла, у східних областях близько 0.

В Карпатах вночі помірний, вдень невеликий сніг, температура протягом доби -3-8 морозу.

Нагадаємо, в Україні поточний тиждень почнеться з мокрого снігу, а завершиться потеплінням.

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