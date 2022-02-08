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Макрон і Путін уклали угоду щодо України, - Financial Times

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Вівторок 08 лютого 2022 08:46
Макрон і Путін уклали угоду щодо України, - Financial Times Фото: Еммануель Макрон та Володимир Путін, президенти Франції та Росії (kremlin.ru)
Автор: Марія Кучерявець

Президенти Франції та Росії Еммануель Макрон та Володимир Путін уклали угоду щодо зниження напруженості ситуації навколо України. При цьому Кремль чекає на схвалення цих умов від Вашингтону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Financial Times.

За інформацією видання, яке посилається на французьких офіційних осіб, Путін і Макрон домовилися, що РФ нібито "не здійснюватиме нових військових ініціатив".

Разом з тим Кремль начебто погодився взяти участь у діалозі щодо розгортання власних збройних сил.

При цьому, за даними джерела FT, російський президент Путін нібито погодився вивести з Білорусі до 30 тисяч російських військових, які залучені у спільних навчаннях під назвою "Союзна рішучість-2022".

Видання пише, що це питання обговорюватиметься й на подальших зустрічах, де сторони мають намір укласти угоду про "структурований діалог з питань колективної безпеки",

Нагадаємо, вчора президент Франції Еммануель Макрон зустрівся з російським лідером Володимиром Путіним.

На порядку денному переговорів президентів була ситуація довкола кордонів України, а також безпека в Європі, детально про зустріч - в матеріалі РБК-Україна.

Додамо, що вже сьогодні, після переговорів з Путіним, французький лідер відвідає Україну і проведе зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

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