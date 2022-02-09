Встреча Макрона с Зеленским и расширение "красной" зоны: новости за 8 февраля

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном, Украина расширила "красную" зону карантина, всем вакцинированным украинским пенсионерам пообещали смартфоны. Подробнее о том, что произошло во вторник, 8 февраля - в материале РБК-Украина.

После переговоров с Путиным. Макрон встретился с Зеленским: первые подробности

Во вторник, 8 февраля, состоялись переговоры президента Украины Владимира Зеленского и президента Франции Эммануэля Макрона. Французский лидер прибыл в Киев после визита в Москву. Там он встретился с российским лидером Владимиром Путиным, с которым обсудил ситуацию у границ Украины.

Подробности встречи Зеленского и Макрона читайте в материале РБК-Украина.

Макрон и Путин заключили сделку по Украине, - Financial Times

Издание The Financial Times сообщило, что президенты Франции и России Эммануэль Макрон и Владимир Путин заключили сделку по снижению напряженности ситуации вокруг Украины. При этом Кремль ждет одобрения этих условий от Вашингтона. По информации издания, которое ссылается на французских официальных лиц, Путин и Макрон договорились, что РФ якобы "не будет осуществлять новых военных инициатив".

При этом в Кремле опровергли информацию о сделке. Там назвали это "невозможным".

Украина расширяет локдаун. Какие области переходят в "красную" зону

Государственная комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение расширить "красную" зону карантина. В эту зону с 11 февраля переходят Закарпатская, Луганская и Хмельницкая области.

Подробно об ограничениях "красной" зоны – в материале РБК-Украина.

Зеленский обещает смартфоны всем вакцинированным пенсионерам

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вакцинированные украинцы старше 60 лет получат бесплатный качественный современный смартфон. Кроме того, они получат льготный тариф.

По его словам, не у всех есть смартфон, и не все умеют пользоваться интернетом. "Два года назад мы запустили курсы цифровой грамотности для пожилых людей, а весной запускаем новую обширную государственную программу. Все желающие вакцинированные украинцы старше 60 лет получат бесплатный качественный современный смартфон и льготный тариф", - заявил Зеленский.

Зеленский назначил нового главу Киевской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Алексея Кулебы главой Киевской областной государственной администрации (ОГА). Документ опубликован на сайте главы государства.

Другим указом Зеленский уволил с поста главы Киевской ОГА Василия Володина.

"Метель-2022". По всей Украине начались командно-штабные учения ВСУ

В Вооруженных силах Украины начались командно-штабные учения "Метель-2022". Военные отрабатывают управление группировками войск (сил) во время ведения боевых действий

Учения будут продолжаться в течение февраля в определенных районах по всей территории Украины.

В Киеве уволили учителей, которые отказались преподавать на украинском

В Киеве уволили двух учителей в лицее №303 и школе №152, которые наотрез отказывались преподавать на украинском языке, и спровоцировали скандал. Один из них также отличился руганью на уроках и оскорблениями в адрес учеников. Об этом передали в пресс-службе Офиса Уполномоченного по защите государственного языка.

Речь идет о лицее №303 общественно-естественного профиля Дарницкого района и о специализированной школе I-III ступеней №152 с углубленным изучением английского языка Деснянского района. Языковой омбудсмен Тарас Креминь "завершил меры государственного контроля за применением государственного языка" в этих ученых заведениях.

Температура до +9. В Украину идет потепление: каких областей коснется

Синоптики УкрГидрометцентра дали прогноз погоды на среду, 9 февраля. В стране ожидается потепление до +9.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью от 1 тепла до -4 мороза; днем +1+6 тепла, в западных областях и на юге Одесской области до +9 тепла, в восточных областях около 0.