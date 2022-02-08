ru ua
Вт, 08 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Заметіль-2022". По всій Україні почалися командно-штабні навчання ЗСУ

Новость на русском →
Київ, Вівторок 08 лютого 2022 21:17
"Заметіль-2022". По всій Україні почалися командно-штабні навчання ЗСУ Фото: в Україні почалися командно-штабні навчання (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Юлія Бойко

У Збройних силах України розпочалися командно-штабні навчання "Заметіль-2022". Військові відпрацьовують управління угрупованнями військ (сил) під час ведення бойових дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Повідомляється, що навчання є плановим заходом в рамках загальної інтенсивної програми підготовки військ. Наприклад, протягом минулого року ЗСУ провели майже 5 тисяч заходів бойової підготовки, з них - 70 командно-штабних навчань із залученням військ.

"Цього року програма бойової підготовки буде не менш насиченою. Збройні сили України постійно готуються і готові до реагування на будь-які сценарії розвитку ситуації у сфері безпеки", - йдеться в повідомленні.

Головною метою навчань "Заметіль-2022" є нарощування оперативних можливостей органів військового управління, військових частин і підрозділів ЗСУ, інших складових сил безпеки і оборони. Навчання триватимуть протягом лютого в певних районах по всій території України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські військові проводять масові протитанкові навчання.

Міністр оборони Олексій Резніков заявляв, що Україна проведе дзеркальні навчання через спільні маневри Росії та Білорусі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Генштаб ВСУ
NEWS
Україна отримає від Британії ракети, які дозволять протистояти Росії на морі, - посол
Україна отримає від Британії ракети, які дозволять протистояти Росії на морі, - посол
DAILY
Вечірка з наслідками. Британському прем'єру Джонсону загрожує відставка
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Вечірка з наслідками. Британському прем'єру Джонсону загрожує відставка