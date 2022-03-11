Зустріч Кулеби та Лаврова, нові авіаудари, вторгнення на об'єкти ГТС України: новини за 10 березня

Зустріч міністрів закордонних справ України та РФ Дмитра Кулеби та Сергія Лаврова, Маріуполю знову завдали авіаударів, окупанти вторглися на об'єкти ГТС України. Докладніше про те, що сталося у червер, 10 березня – у матеріалі РБК-Україна.

Війна Росії проти України: Що відбувається зараз

Україна продовжує захищається від російських окупантів. За цей час ворог вбив більше мирних громадян, ніж загинуло в боях військових. Однак українські захисники стійко тримають оборону і все частіше переходять в контратаку. Окупанти не змогли просунутися вглиб України. Також російські війська і техніка не змогли зайти в Київ, Харків, Маріуполь, Миколаїв, Суми, Чернігів і багато інших міст.

Детальніше про те, що відбувається в Україні прямо зараз, про ситуацію в різних містах, оперативні дані від ключових відомств і вся актуальна інформація - в текстовому онлайні РБК-Україна. Також читайте зведення Генштабу

Захоплення Запорізької АЕС: окупанти замінували узбережжя Каховського водосховища

Російські окупанти, які захопили Запорізьку АЕС, замінували узбережжя Каховського водосховища. Воно межує з територією атомної станції.

Також сьогодні стало відомо, що МАГАТЕ втратило зв'язок із захопленою росіянами Запорізькою АЕС. Українська сторона заявляє, що персонал станції піддається тортурам.

Окупанти вторглися на об'єкти ГТС України. Є загроза транзиту газу до Європи

Російські окупанти вторглися на об'єкти газотранспортної системи (ГТС) України. Через це з'явилася загроза припинення транзиту російського газу до Європи.

Повідомляється, що угруповання російських військових намагаються потрапити на компресорні станції в Новопскові (Луганська область) і Куп'янську (Харківська область), а також втрутитися в роботу ГТС.

Маріуполь знову зазнав авіаудару. Бомби впали в центрі

Центр Маріуполя зазнав нового авіаудару 10 березня. Місто обстрілюють від самого ранку.

За деякими даними, постраждала будівля Приазовського державного технічного університету, а також Драматичного театру.

У Генштабі заявили, що противника зупинено у всіх напрямках

Російські війська було зупинено у всіх напрямках. Зараз противник намагається втримати зайняті раніше позиції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сводку Генерального штаба ЗСУ від 10 березня.

"На всіх напрямках противника зупинено Силами оборони України", - говориться в заяві. В Генштабі додали, що російські військові успіху не мають, проте намагаються втримати зайняті рубежі та позиції.

Кулеба і Лавров завершили переговори: перші подробиці

В четвер, 10 марта, відбудася зустріч міністрів закордонних справ України та РФ Дмитра Кулеби та Сергія Лаврова у рамках тристороннього саміту за участі голови МЗС Туреччини Мевлюта Чавушоглу. Стали відомі перші подробиці.

Що відомо за підсумками переговорів - в матеріалі РБК-Україна.

ЗСУ збили ще один російський літак Су-25

Збройні Сили України збили ще один російський бойовий літак Су-25. Ціль вразили в ніч на 10 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Сухопутних військ ЗСУ. "Сьогодні вночі, близько 01: 30 бійцями 10 гірничо-штурмова Бригада був збитий літак Су-25 (бортовий номер 10), що стояв на озброєнні 18-го шап 303 смад 11 А Східного військового округу (с.Чернігівка, Приморський край)", - йдеться в повідомленні.

Росія спробує "заморозити" війну проти України через 7-10 днів, - Bellingcat

Росія спробує заморозити повномасштабну війну проти України та припинити бойові дії через 7-10 днів, вважає розслідувач Христо Грозєв з Bellingcat. На його думку, закінчення війни швидше за все буде не одразу й у конкретний день.

"Боюся, що буде період, в якому буде не зрозуміло - чи закінчилася війна, чи ні. Але кровопролиття не буде більше - і це найважливіше. І я думаю, що ми наближаємося до цього. Це може бути питання тижня - 10 днів", - сказав Грозєв.