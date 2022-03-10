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ЗСУ збили ще один російський літак Су-25

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Київ, Четвер 10 березня 2022 17:29
ЗСУ збили ще один російський літак Су-25 Фото: українські війська збили ще один бойовий літак (Getty Images)
Автор: Ілона Свиридова

Збройні Сили України збили ще один російський бойовий літак Су-25. Ціль вразили в ніч на 10 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Сухопутних військ ЗСУ.

"Сьогодні вночі, близько 01: 30 бійцями 10 гірничо-штурмова Бригада був збитий літак Су-25 (бортовий номер 10), що стояв на озброєнні 18-го шап 303 смад 11 А Східного військового округу (с.Чернігівка, Приморський край)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, згідно з даними Генштабу, за два тижні війни Росія втратила понад 12 000 військових, 335 танків та 49 літаків.

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Збройні сили України Су-25 Війна Росії проти України
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