Окупанти вторглися на об'єкти ГТС України. Є загроза транзиту газу до Європи
Російські окупанти вторглися на об'єкти газотранспортної системи (ГТС) України. Через це з'явилася загроза припинення транзиту російського газу до Європи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook "Оператора ГТС України".
Повідомляється, що угруповання російських військових намагаються потрапити на компресорні станції в Новопскові (Луганська область) і Куп'янську (Харківська область), а також втрутитися в роботу ГТС.
"Втручання в технологічні процеси роботи ГТС створює значні ризики для безпеки безперервного транспортування газу споживачам в Україні та Європі, і може призвести до технологічної катастрофи в регіоні. ОГТСУ вимагає, щоб військові і збройні угруповання негайно покинули території компресорних станцій і припинили спроби впливати на роботу ГТС", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що про надзвичайну ситуацію і загрозу повідомили правоохоронним органам, уповноваженим органам державної влади, а також російському "Газпрому".
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через російське вторгнення проблеми з газом спостерігаються в шести областях України.
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