ru ua
Чт, 10 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Маріуполь знову зазнав авіаудару. Бомби впали в центрі

Новость на русском →
Маріуполь, Четвер 10 березня 2022 13:46
Маріуполь знову зазнав авіаудару. Бомби впали в центрі Фото: Обстріляна раніше будівля в Маріуполі (t.me/polkazov)
Автор: Світлана Мащенко

Центр Маріуполя зазнав нового авіаудару 10 березня. Місто обстрілюють від самого ранку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Маріупольську міську раду.

За деякими даними, постраждала будівля Приазовського державного технічного університету, а також Драматичного театру.

Російські окупанти продовжують руйнувати місто. Так, о 8:00 в районі проспекту Будівельників, 110 російські окупаційні війська з літаків обстріляли маріупольців. За попередньою інформацією є один загиблий.

Нагадаємо, що в Маріуполі зруйновано пологовий будинок і дитячу лікарню. Загинуло троє людей, у тому числі дитина.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Маріуполь Вторгнення Росії до України
NEWS
Зв'язок, гроші, документи. Що потрібно знати українцям в умовах війни з Росією
Зв'язок, гроші, документи. Що потрібно знати українцям в умовах війни з Росією
DAILY
Крістіна Квін: В ідеалі для Росії було б припинити свою агресію та піти з України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Крістіна Квін: В ідеалі для Росії було б припинити свою агресію та піти з України