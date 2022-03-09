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Персонал захопленої росіянами Запорізької АЕС піддається катуванням, - Міненерго

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Запорізька область, Середа 09 березня 2022 02:57
Персонал захопленої росіянами Запорізької АЕС піддається катуванням, - Міненерго Фото: Запорізька АЕС (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

На захопленій російськими військами Запорізької атомної електростанції (АЕС) персонал тримають в заручниках 4 дні, та піддають катуванням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра енергетики України Германа Галущенко.

"Персонал захопленої росіянами Запорізької атомної станції піддається катуванням. Більше того, за наявною у нас інформацією, війська окупантів змусили керівництво станції записати звернення, яке планують використати в пропагандистських цілях", - розповів чиновник.

Так, зазначає міністр, пропагандистська машина Росії створить черговий фейк, щоб показати своїм громадянам і міжнародному співтовариству для виправдання власних злочинів.

Працівники ЗАЕС тримаються в заручниках вже чотири дні - люди фізично і психологічно виснажені.

Всередині станції знаходяться близько 500 російських солдатів і 50 одиниць важкої техніки.

"Ми закликаємо наших міжнародних партнерів вжити всіх заходів для того, щоб заборонити ведення бойових дій довкола атомних станцій, вивести окупаційні війська з захоплених атомних об'єктів та закрити небо над Україною", - заявив Галущенко.

Він наголосив, що аварія на атомних станціях в результаті застосування військами РФ зброї призведе до катастрофи загальноєвропейського масштабу, і відповідальність за це буде повністю на Росії.

"Якщо таке станеться, європейцям доведеться змінити затишок своїх осель на радіаційні укриття. Разом ми маємо покласти край ядерному тероризму Росії. Це потрібно зробити зараз - допоки не стало надто пізно", - наголошує глава Міненерго.

Відео: міністр енергетики України Герман Галущенко розповів про складну ситуацію на захопленій росіянами Запорізькій АЕС

Нагадаємо, вчора стало відомо, що окупанти на Запорізькій АЕС планують провокації, і привезли журналістів і багато техніки.

Раніше глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна контактує з МАГАТЕ по захопленій Чорнобильській атомній станції.

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