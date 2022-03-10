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У Генштабі заявили, що противника зупинено у всіх напрямках

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Четвер 10 березня 2022 13:27
У Генштабі заявили, що противника зупинено у всіх напрямках Фото: Українські військові (Getty Images)
Автор: Світлана Мащенко

Російські війська було зупинено у всіх напрямках. Зараз противник намагається втримати зайняті раніше позиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сводку Генерального штаба ЗСУ від 10 березня.

"На всіх напрямках противника зупинено Силами оборони України", - говориться в заяві.

В Генштабі додали, що російські військові успіху не мають, проте намагаються втримати зайняті рубежі та позиції.

Раніше ми писали, що диверсанти можуть проникнути до Києва під виглядом евакуйованих осіб.

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