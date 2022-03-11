Встреча Кулебы и Лаврова, новые авиаудары, вторжение на объекты ГТС Украины: новости за 10 марта

Встреча министров иностранных дел Украины и РФ Дмитрия Кулебы и Сергея Лаврова, по Мариуполю снова нанесли авиаудары, оккупанты вторглись на объекты ГТС Украины. Подробнее о том, что произошло в черверг, 10 марта - в материале РБК-Украина.

Войны России против Украины: Что происходит сейчас

Украина защищается от российских оккупантов. За это время враг убил больше мирных граждан, чем погибло в боях военных. Однако украинские защитники стойко держат оборону и все чаще переходят в контратаку. Оккупанты не смогли продвинуться вглубь Украины. Также российские войска и техника не смогли зайти в Киев, Харьков, Мариуполь, Николаев, Сумы, Чернигов и многие другие города.

Подробнее о том, что происходит в Украине прямо сейчас, о ситуации в разных городах, оперативные данные от ключевых ведомств и вся актуальная информация - в текстовом онлайне РБК-Украина. Также читайте сводку Генштаба.

Захват Запорожской АЭС: оккупанты заминировали побережье Каховского водохранилища

Российские оккупанты, которые захватили Запорожскую АЭС, заминировали побережье Каховского водохранилища. Оно граничит с территорией атомной станции.

Также стало известно, что МАГАТЭ потеряло связь с захваченной россиянами Запорожской АЭС. Украинская сторона заявляет, что персонал станции подвергается пыткам.

Оккупанты вторглись на объекты ГТС Украины. Есть угроза транзиту газа в Европу

Российские оккупанты вторглись на объекты газотранспортной системы (ГТС) Украины. Из-за этого появилась угроза прекращения транзита российского газа в Европу.

Сообщается, что группировки российских военных пытаются попасть на компрессорные станции в Новопскове (Луганская область) и Купянске (Харьковская область), а также вмешаться в работу ГТС.

По Мариуполю снова нанесли авиаудары. Бомбы упали в центре

Центр Мариуполя потерпел новый авиаудар 10 марта. Город обстреливали с самого утра.

По некоторым данным, пострадало здание Приазовского государственного технического университета, а также Драматического театра.

В Генштабе заявили, что противник остановлен во всех направлениях

Российские войска были остановлены во всех направлениях. Сейчас противник пытается удержать занятые ранее позиции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ от 10 марта.

"На всех направлениях противника остановлено Силами обороны Украины", - говорится в заявлении. В Генштабе добавили, что российские военные успеха не имеют, однако пытаются удержать занятые рубежи и позиции.

Кулеба и Лавров провели переговоры: первые подробности

В четверг, 10 марта, состоялась встреча министров иностранных дел Украины и РФ Дмитрия Кулебы и Сергея Лаврова в рамках трехстороннего саммита с участием главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу. Стали известны первые подробности.

Что известно по итогам переговоров - в материале РБК-Украина.

ВСУ сбили еще один российский самолет Су-25

Вооруженные силы Украины сбили еще один российский боевой самолет Су-25. Цель поразили в ночь на 10 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Сухопутных войск ВСУ. "Сегодня ночью, около 01:30 бойцами 10 Горно-Штурмовая Бригада был сбит самолет Су-25 (бортовой номер 10), стоявший на вооружении 18-го шап 303 смад 11 А Восточного военного округа (с. Черниговка, Приморский край)", - говорится в сообщении.

Россия попытается "заморозить" войну против Украины через 7-10 дней, - Bellingcat

Россия попытается заморозить полномасштабную войну против Украины и прекратить боевые действия через 7-10 дней, считает расследователь Христо Грозев из Bellingcat. По его мнению, окончание войны скорее всего будет не сразу и в конкретный день.

"Боюсь, что будет период, в котором будет не понятно - закончилась ли война, или нет. Но кровопролития не будет больше - и это самое важное. И я думаю, что мы приближаемся к этому. Это может быть вопрос недели - 10 дней", - сказал Грозев.