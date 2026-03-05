Зарплаты украинцев в начале года упали: какие специалисты и регионы оказались "на дне"
Январь 2026 года принес украинцам ощутимый спад доходов. Тогда как в целом средняя зарплата по стране пошла вниз, заработок некоторых специалистов составил более 76 тысяч гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Государственной службы статистики Украины в Facebook.
Как изменилась средняя зарплата в начале года
Исходя из обновленных данных Госстата за январь 2026 года, ситуация на рынке труда в Украине изменилась.
В целом средняя заработная плата работников в течение первого месяца текущего года составила 27 975 гривен.
Уточняется, что это на 9,5% меньше по сравнению с декабрем 2025 года.
Каким специалистам платили меньше всего и наоборот
В Государственной службе статистики сообщили также о "крайних" размерах оплаты труда штатных работников в начале года - в разрезе видов экономической деятельности.
Так, самая высокая зарплата оказалась у людей, которые работали в сфере информации и телекоммуникаций.
Их средний заработок составил 76 905 гривен.
Между тем самая низкая зарплата была у работников из сферы искусства, спорта, развлечений и отдыха.
Их средний заработок составил 17 828 гривен.
Средняя зарплата штатных работников за январь 2026 года (инфографика: facebook.com/Ukrstat)
Где в Украине уровень зарплат самый низкий и наоборот
По информации Госстата, к регионам с самым высоким уровнем оплаты труда относятся:
- 43 865 гривен - город Киев
- 28 598 гривен - Киевская область.
При этом в регионы с самым низким уровнем оплаты труда попали такие области:
- 19 984 гривен - Черновицкая;
- 19 996 гривен - Кировоградская.
Публикация Госстата (скриншот: facebook.com/Ukrstat)
В завершение в Государственной службе статистики сообщили о наличии задолженности по выплате заработной платы.
Уточняется, что по состоянию на 1 февраля 2026 года она составила 3,4 млрд гривен.
Напомним, сегодня в Украине растет дефицит кадров, поэтому мы рассказывали, кому подняли зарплаты на 59% и кого не хватает работодателям.
Кроме того, мы объясняли, что в целом происходит на рынке труда в этом году.
Читайте также, что известно о повышении зарплат в Украине с 1 января 2026 года.