Зарплаты украинцев в начале года упали: какие специалисты и регионы оказались "на дне"

Январь 2026 года принес украинцам ощутимый спад доходов. Тогда как в целом средняя зарплата по стране пошла вниз, заработок некоторых специалистов составил более 76 тысяч гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Государственной службы статистики Украины в Facebook.

Как изменилась средняя зарплата в начале года

Исходя из обновленных данных Госстата за январь 2026 года, ситуация на рынке труда в Украине изменилась.

В целом средняя заработная плата работников в течение первого месяца текущего года составила 27 975 гривен.

Уточняется, что это на 9,5% меньше по сравнению с декабрем 2025 года.

Каким специалистам платили меньше всего и наоборот

В Государственной службе статистики сообщили также о "крайних" размерах оплаты труда штатных работников в начале года - в разрезе видов экономической деятельности.

Так, самая высокая зарплата оказалась у людей, которые работали в сфере информации и телекоммуникаций.

Их средний заработок составил 76 905 гривен.

Между тем самая низкая зарплата была у работников из сферы искусства, спорта, развлечений и отдыха.

Их средний заработок составил 17 828 гривен.

Средняя зарплата штатных работников за январь 2026 года (инфографика: facebook.com/Ukrstat)

Где в Украине уровень зарплат самый низкий и наоборот

По информации Госстата, к регионам с самым высоким уровнем оплаты труда относятся:

43 865 гривен - город Киев

28 598 гривен - Киевская область.

При этом в регионы с самым низким уровнем оплаты труда попали такие области:

19 984 гривен - Черновицкая;

19 996 гривен - Кировоградская.

Публикация Госстата (скриншот: facebook.com/Ukrstat)

В завершение в Государственной службе статистики сообщили о наличии задолженности по выплате заработной платы.

Уточняется, что по состоянию на 1 февраля 2026 года она составила 3,4 млрд гривен.