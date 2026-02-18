ua en ru
По 200 тысяч гривен каждому: Кабмин учредил новую премию для энергетиков

Киев, Среда 18 февраля 2026 21:03
По 200 тысяч гривен каждому: Кабмин учредил новую премию для энергетиков
Автор: Иван Носальский

В Украине основали ежегодную государственную премию для энергетиков. Предусматриваются выплаты в размере 200 тысяч гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко в Telegram.

По словам чиновницы, эта инициатива направлена ​​на поддержку людей, которые часто с риском для жизни восстанавливают поврежденные обстрелами сети и обеспечивают общины теплом и светом в самых сложных погодных условиях.

Условия и размер премии

Согласно решению правительства, ежегодно будут назначаться до 50 денежных вознаграждений. Размер каждой выплаты составляет 200 тысяч гривен. Финансировать премию будут непосредственно из государственного бюджета.

Социальные гарантии

Юлия Свириденко подчеркнула, что эти средства станут дополнительным поощрением к уже действующим ежемесячным надбавкам.

"Это дополнительная благодарность государства вместе с ежемесячными доплатами для работников ремонтных бригад, которые мы ввели с начала года", - отметила она.

Премьер поблагодарила энергетиков за стойкость в мороз и под постоянными угрозами.

Доплаты энергетикам

Напомним, с начала 2026 года в Украине ввели специальные ежемесячные доплаты для специалистов, занимающихся ликвидацией последствий российских атак.

В течение января, февраля и марта специалисты, привлеченные к аварийно-восстановительным работам, получают дополнительно по 20 тысяч гривен в месяц.

Денежная помощь касается энергетиков, тепловиков, газовиков, железнодорожников и работников ЖКХ.

