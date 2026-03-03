ua en ru
Вт, 03 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Изменения

С марта повысили выплаты при несчастных случаях на производстве: как вырастут начисления

Вторник 03 марта 2026 11:07
UA EN RU
С марта повысили выплаты при несчастных случаях на производстве: как вырастут начисления Обращаться для перерасчета не нужно - его проводят автоматически (фото: flickr com National Bank Of Ukraine)
Автор: Василина Копытко

В Украине с 1 марта 2026 года состоялся перерасчет ежемесячных страховых выплат для лиц, пострадавших в результате несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний. Соответствующее решение принял Кабинет Министров.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Пенсионного фонда.

Читайте также: От 3725 гривен: в ПФУ объяснили, кому установят новые минимальные пенсии с 1 марта

Главное:

  • Когда стартовал перерасчет: С 1 марта 2026 года согласно постановлению Кабмина № 236.
  • На сколько вырастут выплаты: Применяется коэффициент повышения 1,121.
  • Максимальная доплата: Размер увеличения выплаты не может превышать 2 595 гривен.
  • Нужно ли подавать заявление: Нет, перерасчет производится автоматически без личного обращения получателя.
  • Когда придут деньги: Проиндексированные суммы за март будут выплачены в апреле.

Кто получит повышение

Индексация касается потерпевших, которым назначены ежемесячные страховые выплаты, а также лиц, имеющих право на такие начисления в случае смерти потерпевшего. Согласно постановлению № 236, выплаты вырастут на коэффициент 1,121.

Механизм начисления и лимиты

Процесс перерасчета происходит автоматически, поэтому гражданам не нужно дополнительно обращаться в государственные учреждения. Основные параметры обновления:

  • Сумма повышения определяется индивидуально, в зависимости от текущего размера выплаты.
  • Установлен предел: максимальный размер доплаты после индексации не может превышать 2 595 гривен.

Когда поступят средства

Согласно правилам социального страхования, средства выплачиваются на следующий месяц после начисления. Таким образом, проиндексированные суммы за март украинцы начнут получать в апреле.

Перерасчет проводится во исполнение норм закона об общеобязательном государственном социальном страховании с целью поддержки уязвимых слоев населения.

Читайте также о том, что "детские" выплаты поступят на счета родителей не позднее 2 марта. Об этом сообщил министр соцполитики Денис Улютин.

Ранее мы писали о том, что Кабмин продлил предоставление льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг и приобретение топлива. Чтобы их получить, нужно соответствовать определенным критериям.

Читайте РБК-Украина в Google News
Пенсионный фонд Украины Выплаты
Новости
Украина получила первый транш от МВФ: на что направят средства
Украина получила первый транш от МВФ: на что направят средства
Аналитика
Эйджизм в Украине закончился? Как работники 55+ спасают рынок труда: интервью с Эллой Либановой
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Эйджизм в Украине закончился? Как работники 55+ спасают рынок труда: интервью с Эллой Либановой