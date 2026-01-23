ua en ru
Кабмин ввел доплаты за ремонтные работы после ударов РФ: кто и сколько получит

Киев, Пятница 23 января 2026 20:44
Кабмин ввел доплаты за ремонтные работы после ударов РФ: кто и сколько получит Иллюстративное фото: украинским энергетикам будут доплачивать по 20 тысяч гривен (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинским энергетикам, коммунальщикам, тепловикам и не только назначили надбавки к зарплате. С января по март они смогут получить по 20 тысяч гривен за месяц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Украины Юлию Свириденко в Telegram.

Зеленский рассказал, что в Украине вводят доплаты для тех, кто участвует в ремонтно-восстановительных работах после российских атак. Доплаты будут за каждый месяц чрезвычайной ситуации в энергетике.

"Каждому рабочему, кто в аварийно-восстановительных работах, доплата 20 тысяч гривен. За январь, февраль и март этого года. За каждый месяц - 20", - уточнил он.

Детали от Свириденко

Свою очередь Свириденко рассказала, что выплаты смогут получить украинские:

  • энергетики;
  • тепловики;
  • газовики;
  • коммунальщики;
  • железнодорожники.

Фото: энергетики и другие ремонтники смогут получить доплаты (facebook.com/dshmyhal)

"Дополнительные 20 тысяч гривен к зарплате будут получать работники энергетических компаний, независимо от формы собственности, предприятий ЖКХ и "Укрзализныци", непосредственно вовлеченных в аварийно-восстановительные работы", - отметила премьер.

Она добавила, что такие специалисты каждый день выезжают на поврежденные объекты и восстанавливают подачу света, воды, газа и тепла украинцам.

"Средства будут начисляться в течение января-марта этого года. Первые выплаты за январь поступят в феврале", - объяснила глава правительства.

При этом Кабмин упростил получение выплат - списки ремонтников подадут предприятия. Каждому, кто имеет право на получение дополнительных 20 тысяч гривен, поступит сообщение через "Дію" или смс.

Напомним, о том, что энергетикам готовят доплаты за зиму, стало известно еще 12 января. Энергетики работают круглосуточно, чтобы отремонтировать поврежденные российскими ударами энергообъекты.

Владимир Зеленский Юлия Свириденко Электроэнергия Война в Украине Выплаты Отключение света Энергетики
