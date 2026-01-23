Кабмин ввел доплаты за ремонтные работы после ударов РФ: кто и сколько получит
Украинским энергетикам, коммунальщикам, тепловикам и не только назначили надбавки к зарплате. С января по март они смогут получить по 20 тысяч гривен за месяц.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Украины Юлию Свириденко в Telegram.
Зеленский рассказал, что в Украине вводят доплаты для тех, кто участвует в ремонтно-восстановительных работах после российских атак. Доплаты будут за каждый месяц чрезвычайной ситуации в энергетике.
"Каждому рабочему, кто в аварийно-восстановительных работах, доплата 20 тысяч гривен. За январь, февраль и март этого года. За каждый месяц - 20", - уточнил он.
Детали от Свириденко
Свою очередь Свириденко рассказала, что выплаты смогут получить украинские:
- энергетики;
- тепловики;
- газовики;
- коммунальщики;
- железнодорожники.
Фото: энергетики и другие ремонтники смогут получить доплаты (facebook.com/dshmyhal)
"Дополнительные 20 тысяч гривен к зарплате будут получать работники энергетических компаний, независимо от формы собственности, предприятий ЖКХ и "Укрзализныци", непосредственно вовлеченных в аварийно-восстановительные работы", - отметила премьер.
Она добавила, что такие специалисты каждый день выезжают на поврежденные объекты и восстанавливают подачу света, воды, газа и тепла украинцам.
"Средства будут начисляться в течение января-марта этого года. Первые выплаты за январь поступят в феврале", - объяснила глава правительства.
При этом Кабмин упростил получение выплат - списки ремонтников подадут предприятия. Каждому, кто имеет право на получение дополнительных 20 тысяч гривен, поступит сообщение через "Дію" или смс.
Напомним, о том, что энергетикам готовят доплаты за зиму, стало известно еще 12 января. Энергетики работают круглосуточно, чтобы отремонтировать поврежденные российскими ударами энергообъекты.