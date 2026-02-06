ua en ru
Начался прием заявок на доплаты для энергетиков из аварийных бригад: где и как подать

Украина, Пятница 06 февраля 2026 15:59
UA EN RU
Начался прием заявок на доплаты для энергетиков из аварийных бригад: где и как подать
Автор: Антон Корж

В Украине начался прием заявок на доплату 20 тысяч гривен для сотрудников аварийно-восстановительных бригад, которые ликвидируют последствия ударов России по энергетическому сектору.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

Читайте также: Доплаты энергетикам: стало известно, когда будут начислены первые деньги

По словам Свириденко, сейчас более 40 тысяч специалистов задействованы в восстановлении энергетических объектов после терактов РФ. Среди них - энергетики, тепловики, газовики, работники компаний водоснабжения и водоотведения, коммунальные службы, железнодорожники.

"20 тысяч гривен будет выплачено за каждый месяц участия в восстановительных работах в течение января-марта 2026 года. Первые начисления будут осуществлены до конца этого месяца", - заверила премьер.

Процедура подачи заявки сделана максимально простой:

  • Сами члены бригад ничего не подают. Списки на доплаты подают непосредственно предприятия через "Дію" в четко определенный срок - с 6 по 15 число следующего месяца.
  • Относительно получения доплаты - об этом сообщат сообщением в "Дії" после 16 февраля. Или об этом может известить работодатель.
  • Доплату зачислят на текущий счет специалиста. Поэтому открывать новый счет не будет необходимости.

"Спасибо каждому, кто сегодня работает в ремонтно-восстановительных бригадах, в чрезвычайно сложных и опасных условиях, чтобы страна жила и функционировала", - добавила Свириденко.

Напомним, 12 января стало известно, что украинское правительство решило ввести отдельную программу поддержки энергетиков, которые работают в ремонтно-восстановительных бригадах во время зимнего периода.

Президент Украины Владимир Зеленский 23 января подтвердил, что украинским энергетикам, коммунальщикам, тепловикам и не только назначили надбавки к зарплате. С января по март они смогут получить по 20 тысяч гривен в месяц - но только те, кто будет участвовать в восстановительных работах.

Энергетики Выплаты Война в Украине
