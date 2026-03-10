Успеть нужно до 15 числа: как подать заявление на выплаты 20 тысяч "аварийщикам" онлайн
Специалисты, которые восстанавливают Украину после вражеских обстрелов, могут получить по 20 000 доплаты к зарплате за февраль. Однако подать соответствующее заявление нужно уже в ближайшие дни.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы "Дії" в Facebook.
Главное:
- Кто имеет право на выплаты: работники критических предприятий, которые принимали участие в аварийно-восстановительных работах после вражеских обстрелов.
- Сумма поддержки: ежемесячная доплата к зарплате составляет 20 000 гривен.
- Важные дедлайны: подавать заявление нужно с 6 по 15 число следующего месяца.
- Кто и как подает заявление: руководитель предприятия или уполномоченное лицо - через портал "Дія".
- Результат: после передачи списков в банк работник получит push-уведомление в "Дії", а средства поступят прямо на счет.
- Масштаб программы: за январь выплаты уже получили более 12 тысяч специалистов на общую сумму 240 млн гривен.
Как подать заявление на выплату денег за февраль
Заявление на доплаты к зарплатам работников, которые участвуют в ремонтно-восстановительных работах, должны подавать не члены бригад, а непосредственно компании или предприятия.
Сделать это можно:
- онлайн - через портал "Дія";
- в четко определенный срок - с 6 по 15 число следующего месяца.
Следовательно, подать заявление о выплате за февраль 2026 года необходимо до конца текущей недели - 15 марта.
Для этого нужно:
- зайти на портал "Дія" в определенный срок;
- авторизоваться как руководитель или уполномоченное лицо;
- подать соответствующее заявление "Выплаты работникам аварийно-восстановительных работ";
- добавить данные работников: ФИО, РНУКПН, должность, счет в банке и телефон;
- подписать заявление квалифицированной электронной подписью (КЭПом).
Подать заявление на выплаты работникам аварийно-восстановительных работ можно удаленно (скриншот: diia.gov.ua/services)
"Если предприятие есть в списках профильных министерств, форма для подачи откроется автоматически", - объяснили украинцам.
Уточняется, что когда списки передадут в банк, работники получат рush-уведомление в "Дії".
После этого средства поступят на счет.
"Спасибо всем, кто возвращает стране свет, воду и тепло", - добавили в "Дії".
Кто имеет право получить такую выплату
В начале 2026 года правительство Украины приняло решение ввести доплаты к зарплате для работников энергетических компаний (независимо от формы собственности), предприятий ЖКХ и "Укрзализныци" - если они непосредственно привлечены к аварийно-восстановительным работам.
Речь идет о части пакета поддержки на время чрезвычайной ситуации в энергетике.
Так, дополнительные 20 тысяч гривен в месяц к зарплате могут получить некоторые:
- энергетики;
- тепловики;
- газовики;
- коммунальщики;
- железнодорожники.
Прием заявок на доплату для сотрудников аварийно-восстановительных бригад стартовал в феврале.
"Кто может получить выплату? Работники критических предприятий, которые принимали участие в ликвидации последствий обстрелов и аварий", - напомнили в "Дії".
Сколько денег выплатили за январь
Украинцам рассказали, что за январь 2026 года по 20 тысяч гривен доплат уже было выплачено (по состоянию на 6 марта) более 12 тысячам человек - энергетикам, газовикам, железнодорожникам, работникам водоканалов и транспортной инфраструктуры.
Публикация "Дії" (скриншот: facebook.com/diia.gov.ua)
Уточняется, что их получили те люди, "кто ежедневно выезжает на аварии после вражеских обстрелов".
"Это около 240 млн гривен поддержки", - подчеркнули в "Дії".
Напомним, ранее мы рассказывали, что работники объектов критической инфраструктуры (в том числе энергетической) получили право на выплаты за вред здоровью из-за агрессии РФ. Соответствующий законопроект приняла Верховная Рада.
Кроме того, с марта в Украине повысили выплаты при несчастных случаях на производстве.
Читайте также, как упали зарплаты украинцев в начале года - какие специалисты и регионы оказались "на дне".