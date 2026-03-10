ua en ru
Вт, 10 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Деньги

Успеть нужно до 15 числа: как подать заявление на выплаты 20 тысяч "аварийщикам" онлайн

07:30 10.03.2026 Вт
3 мин
Остались считанные дни, чтобы подать заявление на выплаты за февраль в "Дії"
aimg Ирина Костенко
Успеть нужно до 15 числа: как подать заявление на выплаты 20 тысяч "аварийщикам" онлайн Люди, которые выезжают на аварии после обстрелов, имеют право на доплату к зарплате (фото: Getty Images)

Специалисты, которые восстанавливают Украину после вражеских обстрелов, могут получить по 20 000 доплаты к зарплате за февраль. Однако подать соответствующее заявление нужно уже в ближайшие дни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы "Дії" в Facebook.

Читайте также: По 200 тысяч гривен каждому: Кабмин учредил новую премию для энергетиков

Главное:

  • Кто имеет право на выплаты: работники критических предприятий, которые принимали участие в аварийно-восстановительных работах после вражеских обстрелов.
  • Сумма поддержки: ежемесячная доплата к зарплате составляет 20 000 гривен.
  • Важные дедлайны: подавать заявление нужно с 6 по 15 число следующего месяца.
  • Кто и как подает заявление: руководитель предприятия или уполномоченное лицо - через портал "Дія".
  • Результат: после передачи списков в банк работник получит push-уведомление в "Дії", а средства поступят прямо на счет.
  • Масштаб программы: за январь выплаты уже получили более 12 тысяч специалистов на общую сумму 240 млн гривен.

Как подать заявление на выплату денег за февраль

Заявление на доплаты к зарплатам работников, которые участвуют в ремонтно-восстановительных работах, должны подавать не члены бригад, а непосредственно компании или предприятия.

Сделать это можно:

  • онлайн - через портал "Дія";
  • в четко определенный срок - с 6 по 15 число следующего месяца.

Следовательно, подать заявление о выплате за февраль 2026 года необходимо до конца текущей недели - 15 марта.

Для этого нужно:

  • зайти на портал "Дія" в определенный срок;
  • авторизоваться как руководитель или уполномоченное лицо;
  • подать соответствующее заявление "Выплаты работникам аварийно-восстановительных работ";
  • добавить данные работников: ФИО, РНУКПН, должность, счет в банке и телефон;
  • подписать заявление квалифицированной электронной подписью (КЭПом).

Успеть нужно до 15 числа: как подать заявление на выплаты 20 тысяч &quot;аварийщикам&quot; онлайнПодать заявление на выплаты работникам аварийно-восстановительных работ можно удаленно (скриншот: diia.gov.ua/services)

"Если предприятие есть в списках профильных министерств, форма для подачи откроется автоматически", - объяснили украинцам.

Уточняется, что когда списки передадут в банк, работники получат рush-уведомление в "Дії".

После этого средства поступят на счет.

"Спасибо всем, кто возвращает стране свет, воду и тепло", - добавили в "Дії".

Кто имеет право получить такую выплату

В начале 2026 года правительство Украины приняло решение ввести доплаты к зарплате для работников энергетических компаний (независимо от формы собственности), предприятий ЖКХ и "Укрзализныци" - если они непосредственно привлечены к аварийно-восстановительным работам.

Речь идет о части пакета поддержки на время чрезвычайной ситуации в энергетике.

Так, дополнительные 20 тысяч гривен в месяц к зарплате могут получить некоторые:

  • энергетики;
  • тепловики;
  • газовики;
  • коммунальщики;
  • железнодорожники.

Прием заявок на доплату для сотрудников аварийно-восстановительных бригад стартовал в феврале.

"Кто может получить выплату? Работники критических предприятий, которые принимали участие в ликвидации последствий обстрелов и аварий", - напомнили в "Дії".

Сколько денег выплатили за январь

Украинцам рассказали, что за январь 2026 года по 20 тысяч гривен доплат уже было выплачено (по состоянию на 6 марта) более 12 тысячам человек - энергетикам, газовикам, железнодорожникам, работникам водоканалов и транспортной инфраструктуры.

Успеть нужно до 15 числа: как подать заявление на выплаты 20 тысяч &quot;аварийщикам&quot; онлайнПубликация "Дії" (скриншот: facebook.com/diia.gov.ua)

Уточняется, что их получили те люди, "кто ежедневно выезжает на аварии после вражеских обстрелов".

"Это около 240 млн гривен поддержки", - подчеркнули в "Дії".

Напомним, ранее мы рассказывали, что работники объектов критической инфраструктуры (в том числе энергетической) получили право на выплаты за вред здоровью из-за агрессии РФ. Соответствующий законопроект приняла Верховная Рада.

Кроме того, с марта в Украине повысили выплаты при несчастных случаях на производстве.

Читайте также, как упали зарплаты украинцев в начале года - какие специалисты и регионы оказались "на дне".

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Укрзализныця ЖКХ Услуги ЖКХ Авария Зарплата в Украине Дия Выплаты Профессия Советы Атака дронов Документы Энергетики Работа Ракетная атака
Новости
Путин был бы полезнее, если бы закончил войну в Украине: Трамп о разговоре с главой Кремля
Путин был бы полезнее, если бы закончил войну в Украине: Трамп о разговоре с главой Кремля
Аналитика
Прыжок в политику? Готовится ли Залужный к выборам и что у него с Зеленским
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Прыжок в политику? Готовится ли Залужный к выборам и что у него с Зеленским