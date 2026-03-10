Встигнути треба до 15 числа: як подати заяву на виплати 20 тисяч "аварійникам" онлайн

Спеціалісти, які відновлюють Україну після ворожих обстрілів, можуть отримати по 20 000 доплати до зарплати за лютий. Проте подати відповідну заяву потрібно вже найближчими днями.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби "Дії" у Facebook.

Головне: Хто має право на виплати : працівники критичних підприємств, які брали участь в аварійно-відновлювальних роботах після ворожих обстрілів.

: працівники критичних підприємств, які брали участь в аварійно-відновлювальних роботах після ворожих обстрілів. Сума підтримки : щомісячна доплата до зарплати становить 20 000 гривень.

: щомісячна доплата до зарплати становить 20 000 гривень. Важливі дедлайни : подавати заяву потрібно з 6 по 15 число наступного місяця.

: подавати заяву потрібно з 6 по 15 число наступного місяця. Хто і як подає заяву : керівник підприємства або уповноважена особа - через портал "Дія".

: керівник підприємства або уповноважена особа - через портал "Дія". Результат : після передачі списків у банк працівник отримає push-сповіщення в "Дії", а кошти надійдуть прямо на рахунок.

: після передачі списків у банк працівник отримає push-сповіщення в "Дії", а кошти надійдуть прямо на рахунок. Масштаб програми: за січень виплати вже отримали понад 12 тисяч фахівців на загальну суму 240 млн гривень.

Як подати заяву на виплату грошей за лютий

Заяву на доплати до зарплат працівників, які беруть участь у ремонтно-відновлювальних роботах, повинні подавати не члени бригад, а безпосередньо компанії чи підприємства.

Зробити це можна:

онлайн - через портал "Дія";

у чітко визначений термін - з 6 по 15 число наступного місяця.

Отже, подати заяву про виплату за лютий 2026 року необхідно до кінця поточного тижня - 15 березня.

Для цього потрібно:

зайти на портал "Дія" у визначений термін;

авторизуватись як керівник або уповноважена особа;

подати відповідну заяву "Виплати працівникам аварійно-відновлювальних робіт";

додати дані працівників: ПІБ, РНОКПП, посаду, рахунок у банку та телефон;

підписати заяву кваліфікованим електронним підписом (КЕПом).

Подати заяву на виплати працівникам аварійно-відновлювальних робіт можна віддалено (скриншот: diia.gov.ua/services)

"Якщо підприємство є у списках профільних міністерств, форма для подання відкриється автоматично", - пояснили українцям.

Уточнюється, що коли списки передадуть у банк, працівники отримають рush-сповіщення в "Дії".

Після цього кошти надійдуть на рахунок.

"Дякуємо всім, хто повертає країні світло, воду й тепло", - додали в "Дії".

Хто має право отримати таку виплату

На початку 2026 року уряд України схвалив рішення запровадити доплати до зарплати для працівників енергетичних компаній (незалежно від форми власності), підприємств ЖКГ та "Укрзалізниці" - якщо вони безпосередньо залучені до аварійно-відновлювальних робіт.

Йдеться про частину пакета підтримки на час надзвичайної ситуації в енергетиці.

Так, додаткові 20 тисяч гривень на місяць до зарплати можуть отримати деякі:

енергетики;

тепловики;

газовики;

комунальники;

залізничники.

Прийом заявок на доплату для співробітників аварійно-відновлювальних бригад стартував у лютому.

"Хто може отримати виплату? Працівники критичних підприємств, які брали участь у ліквідації наслідків обстрілів та аварій", - нагадали в "Дії".

Скільки грошей виплатили за січень

Українцям розповіли, що за січень 2026 року по 20 тисяч гривень доплат вже було виплачено (станом на 6 березня) більш як 12 тисячам осіб - енергетикам, газовикам, залізничникам, працівникам водоканалів та транспортної інфраструктури.

Публікація "Дії" (скриншот: facebook.com/diia.gov.ua)

Уточнюється, що їх отримали ті люди, "хто щодня виїжджає на аварії після ворожих обстрілів".

"Це близько 240 млн гривень підтримки", - наголосили в "Дії".