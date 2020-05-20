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Мінський формат у пріоритеті, але ніхто не відміняє інші формати, - Зеленський

Новини » Політика     20.05.2020 - 11:06
Мінський формат у пріоритеті, але ніхто не відміняє інші формати, - Зеленський
Фото: Володимир Зеленський під час сьогоднішньої прес-конференції (РБК-Україна)

Україна готова до будь-якого формату перемовин, який допоможе закінчити війну на Донбасі

Президент Володимир Зеленський заявив, що Мінські домовленості залишаються пріоритетними для вирішення ситуації на Донбасі. Однак розглядатися можуть й інші формати перемовин.

Про це глава держави сказав у ході своєї прес-конференції, передає кореспондент РБК-Україна.

Зеленський наголосив, що Україна тримає на контролі питання Донбасу

"Ми не відпускаємо в вільний простір питання повернення наших людей, питання повернення наших територій. В цих умовах зараз складно. Але і з Німеччиною, і з Францією з усіма ми говорили. Всі підтримують, що одразу після спаду COVID-19 у нас повинна бути зустріч в Нормандському форматі", - розповів президент.

Зеленський також прокоментував взаємовідносини з російським президентом Володимиром Путіним і його бажання вирішити питання на Донбасі.

"Що стосується президента Росії. Ми нічого з цим не зробимо, ми повинні з ними говорити, повинні домовлятись. Мінський формат пріорітет, але ніхто не відміняє будь-який інший формат. Ми готові до будь-якого формату, який може приблизити нас к кінцю війни і поверненню наших територій", - додав Зеленський.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що голова Офісу президента України Андрій Єрмак і міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 2 червня планують відправитися до Берліна (Німеччина) на переговори щодо врегулювання на Донбасі.

Передбачається, що предметом переговорів буде ситуація на Донбасі в контексті мінського і нормандського форматів.

Автор: Анастасия Светлевская

Теги Новини України Володимир Зеленськиймінські угодипресс-конференция
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