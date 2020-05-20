Україна скликала засідання Контактної групи через заяву ватажка "ЛНР"

Фото: Леонід Кучма (РБК-Україна)

Вчора ватажок "ЛНР" виступив з погрозами "відсунути лінію розмежування"

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кучма скликав екстрене засідання групи. Це пов'язано зі скандальною заявою ватажка самопроголошеної "Луганської народної республіки" Леоніда Пасічника.

Про це на прес-конференції заявив президент Володимир Зеленський, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, Кучма залишається керівником української делегації в Мінську і бере участь у відеоконференціях.

"Щоб зрозуміти, що робить зараз Леонід Кучма. Сьогодні через заяву Пасічника він написав лист і скликає термінове засідання мінської контактної групи", - заявив Зеленський.

Відзначимо, вчора Пасічник виступив зі звинуваченнями на адресу української сторони у нібито обстрілі лінії електропередач, яка живить важливі інфраструктурні та соціальні об'єкти. При цьому він звернувся до Зеленського з погрозами "відсунути лінію дотику", по всій видимості, вглиб української території.

Нагадаємо, Зеленський на прес-конференції заявив, що нормандська зустріч щодо врегулювання ситуації на Донбасі відбудеться після спаду захворюваності COVID-19. При цьому він зазначив, що з російським президентом Володимиром Путіним потрібно домовлятися з питання Донбасу.



Автор: Іван Петров