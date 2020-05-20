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Аваков має довести справу Шеремета до кінця, - Зеленський

Новини » Політика     20.05.2020 - 11:56
Аваков має довести справу Шеремета до кінця, - Зеленський
Фото: Арсен Аваков (РБК-Україна)

Зеленський заявив він "не дружить" з деякими близькими товаришами Авакова

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков має довести справу про вбивство журналіста Павла Шеремета до кінця. Ця справа залишається його відповідальністю.

Про це на прес-конференції заявив президент Володимир Зеленський, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, Зеленський відповів на питання, чому Аваков досі залишається міністром внутрішніх справ.

"Аваков не є моїм кумом, близьким другом. У нього є близькі товариші, з якими я не дружу ... Його відповідальність - справа Шеремета. І він почав цю справу - він повинен довести ]її до кінця", - заявив президент.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю РБК-Україна назвав Авакова "урядовим довгожителем, чия інституційна пам'ять дозволяє давати слушні поради". Відзначимо, Аваков займає пост міністра з кінця лютого 2014 року (в урядах Арсенія Яценюка, Володимира Гройсмана, Олексія Гончарука та Дениса Шмигаля).

Призначення Авакова керівником МВС до уряду Гончарука супроводжувалося скандалами, оскільки Зеленський до обрання обіцяв повністю перезавантажити владу. У підсумку Рада схвалила збереження Авакова на посаді міністра під особисті гарантії президента. На прес-марафоні в жовтні Зеленський заявляв, що Аваков перебував на випробувальному терміні до кінця 2019 року.

Автор: Іван Петров

Теги Новини України Володимир ЗеленськийАрсен АваковПавло Шеремет
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