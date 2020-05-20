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Зеленський: "Центренерго" буде готуватися до приватизації

Новини » Політика     20.05.2020 - 11:18
Зеленський: "Центренерго" буде готуватися до приватизації
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Велика приватизація розпочнеться після епідемії COVID-19

Одне з найбільших підприємств електроенергетичної галузі України "Центренерго" буде готуватися до приватизації. Найближчим часом Фонд держмайна представить план великої приватизації.

Про це на прес-конференції заявив президент Володимир Зеленський, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, велика приватизація в Україні стартує після епідемії коронавірусу.

"Що стосується середньої і великої приватизації. Все готово. Все буде проводитися після COVІD-19. Перший об'єкт - готель "Дніпро" - готовий. Як ми і обіцяли, ми почали з ДУСа", - заявив Зеленський.

Він додав, що на приватизацію виставлять і великі підприємства, які не є стратегічними.

"Багато хто говорить про "Центренерго". "Центренерго" теж буде готуватися під приватизацію. Фонд держмайна цим займається, у них є чіткий план", - підкреслив президент.

Нагадаємо, в січні 2020 року суд забороняв приватизацію "Центренерго" за позовом компанії "Укрдонінвест", яка вимагала перезапустити конкурс. Надалі приватизація була розблокована, однак процес застопорився, в тому числі через спробу змінити менеджменту.

В кінці березня стала відомо, що приватизація великих підприємств в Україні зупинена до стабілізації на фінансових ринках.

Автор: Іван Петров

Теги Новини України Володимир ЗеленськийЦентрэнергоприватизация
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