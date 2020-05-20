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Зеленський про перемовини з Путіним: є відповіді, які бажано почути сам на сам

Новини » Політика     20.05.2020 - 12:37
Зеленський про перемовини з Путіним: є відповіді, які бажано почути сам на сам
Фото: Володимир Зеленський та Володимир Путін (колаж РБК-Україна)

Зеленський вважає, що суспільство по різному оцінює його перемовини з Путіним

Президент Володимир Зеленський, коментуючи перемовини з президентом РФ Володимиром Путіним, заявив, що є деякі відповіді, які бажано почути сам на сам. Він вважає, що суспільство по різному оцінює його перемовини з Путіним.

Про це він заявив під час прес-конференції, передає кореспондент РБК-Україні.

Зеленський вважає, що це потрібно робити, не скидаючи Мінськ, а паралельно окремим треком.

"Є деякі речі, які ти можеш зрозуміти тільки, коли ти сам на сам. Є деякі відповіді, які ти можеш і хочешь і бажано почути, тільки коли ти сам на сам для того, щоб зробити вже стовідсоткові висновки і йти в іншому плану - по плану "B", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, 3 березня український лідер заявив, що у президента Росії Володимира Путіна є рік для того, щоб покласти кінець війні на Донбасі.

До цього Путін заявляв, що хоче домовитися із Зеленським про поліпшення відносин України та Росії. При цьому він висловив здивування тим, що український лідер наполягає на перегляді мінських угод щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Автор: Анастасия Светлевская

Теги Новини України Володимир ЗеленськийВолодимир Путін
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