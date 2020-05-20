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Зеленський про свою президентську каденцію: однієї не вистачить

Новини » Політика     20.05.2020 - 12:07
Зеленський про свою президентську каденцію: однієї не вистачить
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленському зазначив, що йому не вистачить одного президентського терміну

Президент України Володимир Зеленський заявив, що йому не вистачить однієї президентської каденції для виконання всіх обіцянок. Йдеться про передвиборчі обіцянки.

Про це він заявив на прес-конференції у відповідь на запитання головного редактора РБК-Україна Сергія Щербини.

Зокрема, Зеленський відповів на питання, чи достатньо йому одного президентського терміну для того, щоб виконати всі обіцянки, які він дав українському народу.

"Я не знаю ... Щиро, однієї (каденції, - ред.) не вистачить", - зазначив президент.

Нагадаємо, навесні 2019 роки перед другим туром виборів Зеленський на дебатах з Петром Порошенком на НСК "Олімпійський" заявляв, що йде тільки на один термін. Зокрема, він заявляв, що через п'ять років Україна матиме іншого президента. Пізніше цю тезу він повторював ще не один раз.

Відзначимо, в фільмі "Рік президентства Зеленського" він заявив, що війна на Донбасі буде завершена до кінця його каденції.

"Я впевнений в тому, що за мою каденцію ми закінчимо цю війну. Упевнений особисто. Я говорив, що готовий чекати один рік, готовий працювати один рік. Якщо мінський процес не буде працювати, то ми будемо міняти тактику. Ми до цього готові - рік ще не пройшов", - заявив він.

Автор: Іван Петров

Теги Новини України Володимир ЗеленськийСрокПрезидент
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