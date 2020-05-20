ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зеленський про ситуацію на Донбасі: ми не стріляємо по українцях, ми відповідаємо бойовикам

Новини » Політика     20.05.2020 - 11:27
Зеленський про ситуацію на Донбасі: ми не стріляємо по українцях, ми відповідаємо бойовикам
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

За його словами, Росія повинна вплинути на бойовиків

Президент Володимир Зеленський розповів про ситуацію на Донбасі. За його словами, українська армія лише відповідає проросійським бойовикам на обстріли, і РФ не повинна вплинути на них.

Про це він заявив під час прес-конференції, передає кореспондент РБК-Україна.

Президент впевнений, що ці провокації спрямовані на дезінформацію проти України.

"Два місяці, якщо бути точним, півтора місяця COVID-19 десятки машин ОБСЄ, які їдуть на ту територію - не пропускають. А вони кажуть, що ОБСЄ фіксують, що ми стріляємо по цивільних людях. Ми не стріляємо по українцях, ми відповідаємо бойовикам. Я переконаний і вірю в це, що єдиний вплив на них повинна проявити РФ. Я впевнений, що те, що вони сьогодні роблять, ці провокації спрямовані інформаційно проти України тільки тому, що вони не знають, що робити через ту гуманітарну кризу, що там відбувається ", - заявив Зеленський.

Також президент заявив, що Мінські домовленості залишаються пріоритетними для вирішення ситуації на Донбасі.

"Мінський формат пріоритет, але ніхто не скасовує будь-який інший формат. Ми готові до будь-якого формату, який може наблизити нас до кінця війни та повернення наших територій", - додав Зеленський.

Раніше РБК-Україна писало, що глава Офісу президента України Андрій Єрмак і міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 2 червня планують відправитися до Берліну (Німеччина) на переговори по врегулюванню на Донбасі.

Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України Володимир ЗеленськийДонбасбойовики
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся