Зеленський: є люди, яким не можна скасовувати люстрацію

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський впевнений, що під люстрацію також потрапили і невинні

Президент Володимир Зеленський вважає, що в Україні є люди, яким не можна скасовувати люстрацію. При цьому остаточне рішення з приводу закон про люстрацію - за українським судом.

Про це він заявив на прес-конференції, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, після рішень міжнародних інстанцій, у тому числі Європейського суду з прав людини та Венеціанської комісії, все залежить від українського суду.

"Хочу сказати, що є люди, яким не можна скасовувати люстрацію. Незважаючи на те, яким би рішення не було", - заявив Зеленський.

Він додав, що під люстрацію також потрапили і невинні, і це необхідно "відкоригувати".

"Я думаю, що треба скорегувати і зробити. Мені здається, що український суд був готовий до цих змін", - зауважив Зеленський.

Нагадаємо, остаточну крапку в питанні люстрації в Україні повинен поставити Конституційний суд. При цьому суд вже кілька років розглядає закон про люстрацію. У той же час після рішень ЄСПЛ українські суди почали активніше виносити рішення на користь чиновників, які потрапили під люстрацію.

Відзначимо, спікер Верховної ради Дмитро Разумков в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що не підтримує люстрацію. На його думку, під неї потрапили люди які були ефективні і не були пов'язані з гучними скандалами.

Автор: Анастасия Светлевская