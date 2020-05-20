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Зеленський анонсував звільнення голів ОДА

Новини » Політика     20.05.2020 - 13:34
Зеленський анонсував звільнення голів ОДА
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

За його словами, після пандемії COVID-19 будуть рішучі кроки

Президент України Володимир Зеленський анонсував звільнення голів облдержадміністрацій. За його словами, після пандемії COVID-19 будуть рішучі кроки.

Про це глава держави заявив під час прес-конференції, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, ситуація з коронавірусом показує, які "захворювання є в державному апараті".

"Що стосується голів ОДА. Всі висновки по них, після того, як ми закінчимо COVID-19. Наприклад, я навіть не думав, що у нас такий сильний Чернівецький губернатор. Там складна ситуація у всьому. Він один з кращих. Тобто ця інфекція нам показує, які захворювання є в держапараті. Відразу після COVID-19 будуть рішучі кроки, а зараз це не можна робити", - заявив Зеленський.

Він також підкреслив, що перезавантажуватимуться кадри в районних адміністраціях.

"У РДА є багато людей, які були колишні. Які навіть були за попередньої влади. Вони потрапили якимось чином. Їх знову будуть перезавантажувати, тому що "Ліфт" (проект команди Зеленського для пошуку корисних людей і рішень, - ред.) був прекрасною програмою. Федоров набрав прекрасних фахівців через "Ліфт". Потім знайшли ключик до "Ліфта" і нам туди засунули дуже багато людей, які були при владі раніше", - додав президент.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що керівники ОДА, які не вирішать проблему виплати надбавок медикам, будуть або позбавлені заробітної плати, або звільнені.

Незабаром після цього заступник голови Одеської ОДА звільнили за затримку надбавок медикам.

Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України Володимир ЗеленськийОбластная государственная администрациязвільнення
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