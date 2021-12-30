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Питання оборони, "Омікрон" та контроль вугілля: підсумки останнього в цьому році засідання РНБО

Новость на русском →
Четвер 30 грудня 2021 20:01
Питання оборони, "Омікрон" та контроль вугілля: підсумки останнього в цьому році засідання РНБО Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні відбулось останнє в поточному році засідання РНБО. Говорили про нову хвилю коронавірусу в Україні, закупівлю вугілля, санкції,військових Російської Федерації біля кордонів та інше.

Про результати брифінгу РНБО 30 грудня - в матеріалі РБК-Україна.

Які питання підіймалися на засіданні:

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РНБО Російська Федерація Україна Олексій Данілов Санкції
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