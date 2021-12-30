Україна планує вводити синхронні санкції з країнами-союзниками, - Данілов
Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Віталій Носач/РБК-Україна)
Під час сьогоднішнього засідання РНБО було розглянуто питання синхронізації санкцій. Україна планує також вводити санкції проти українців, якщо вони були введені з боку іноземних партнерів країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг секретаря РНБО Олексія Данілова.
"Є питання можливості синхронізації санкцій з партнерами нашими у разі введення санкцій проти громадян України, щоб ми так само співпрацювали по цьому питанню", - Данілов.