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Україна планує вводити синхронні санкції з країнами-союзниками, - Данілов

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Четвер 30 грудня 2021 19:22
Україна планує вводити синхронні санкції з країнами-союзниками, - Данілов Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Під час сьогоднішнього засідання РНБО було розглянуто питання синхронізації санкцій. Україна планує також вводити санкції проти українців, якщо вони були введені з боку іноземних партнерів країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг секретаря РНБО Олексія Данілова.

"Є питання можливості синхронізації санкцій з партнерами нашими у разі введення санкцій проти громадян України, щоб ми так само співпрацювали по цьому питанню", - Данілов.

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РНБО Олексій Данілов
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