Вже навесні. Данілов розповів, коли РНБО внесе до реєстру перших олігархів

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що перших олігархів внесуть до реєстру навесні. Засідання РНБО з цього питання може пройти в кінці травня.

"20-21 травня буде (засідання – ред.) РНБО, де перших олігархів визначать", - сказав Данілов.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав закон про олігархи (проєкт №5599) на початку листопада 2021 року. Документ набуде чинності через шість місяців після офіційної публікації.

Зазначимо, згідно з остаточною редакцією визначення олігархів - це прерогатива РНБО, яку очолює президент України. Бізнесмени, які потрапили до реєстру олігархів, будуть зобов'язані подавати електронну декларацію нарівні з чиновниками.

Про те, як цей закон ускладнить бізнесменам – у матеріалі РБК-Україна "Кандидати в олігархи. Чим закон Зеленського ускладнить життя найбагатшим людям України".