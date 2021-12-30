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Вже навесні. Данілов розповів, коли РНБО внесе до реєстру перших олігархів

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Київ, Четвер 30 грудня 2021 19:08
Вже навесні. Данілов розповів, коли РНБО внесе до реєстру перших олігархів Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Віталій Носач/РБК Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що перших олігархів внесуть до реєстру навесні. Засідання РНБО з цього питання може пройти в кінці травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Данілова за підсумками засідань РНБО.

"20-21 травня буде (засідання – ред.) РНБО, де перших олігархів визначать", - сказав Данілов.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав закон про олігархи (проєкт №5599) на початку листопада 2021 року. Документ набуде чинності через шість місяців після офіційної публікації.

Зазначимо, згідно з остаточною редакцією визначення олігархів - це прерогатива РНБО, яку очолює президент України. Бізнесмени, які потрапили до реєстру олігархів, будуть зобов'язані подавати електронну декларацію нарівні з чиновниками.

Про те, як цей закон ускладнить бізнесменам – у матеріалі РБК-Україна "Кандидати в олігархи. Чим закон Зеленського ускладнить життя найбагатшим людям України".

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РНБО Олексій Данілов
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