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Відпочивайте спокійно. У РНБО не очікують великого вторгнення Росії в Україну

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Четвер 30 грудня 2021 19:36
Відпочивайте спокійно. У РНБО не очікують великого вторгнення Росії в Україну Фото: Олексій Данілов, секретар РНБО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов закликав українців спокійно відпочивати у період різдвяно-новорічних свят. За його словами, фахівці не прогнозують вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг в Офісі президента.

Як пояснив Данілов, для повномасштабного вторгнення, Росії потрібно спочатку підготуватися та витратити на це велику кількість часу.

"Що стосується січня, лютого, березня... Наші фахівці кажуть, що великого вторгнення Росія не може робити навіть фізично, бо є певні розрахунки, період підготовки, період часу, який вони мають на це витратити... Відпочивайте спокійно, святкуйте", - сказав секретар РНБО.

Нагадаємо, до цього Данілов заявляв, що РНБО не бачить загроз для відкритого нападу Росії, попри концентрацію російських військ біля України.

Крім того, раніше Данілов заявляв, що ризику неминучого вторгнення Росії в Україну немає.

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Відпочивайте спокійно. У РНБО не очікують великого вторгнення Росії в Україну
Відпочивайте спокійно. У РНБО не очікують великого вторгнення Росії в Україну
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