Відпочивайте спокійно. У РНБО не очікують великого вторгнення Росії в Україну

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов закликав українців спокійно відпочивати у період різдвяно-новорічних свят. За його словами, фахівці не прогнозують вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг в Офісі президента .

Як пояснив Данілов, для повномасштабного вторгнення, Росії потрібно спочатку підготуватися та витратити на це велику кількість часу.

"Що стосується січня, лютого, березня... Наші фахівці кажуть, що великого вторгнення Росія не може робити навіть фізично, бо є певні розрахунки, період підготовки, період часу, який вони мають на це витратити... Відпочивайте спокійно, святкуйте", - сказав секретар РНБО.