Данілов назвав умову для введення в Україні воєнного стану
Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов назвав умову для введення воєнного стану в Україні. За його словами, це залежить від обставин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Данілова за підсумками засідань РНБО.
"Введення воєнного стану залежить від певних обставин", - сказав Данілов.
Секретар РНБО додав, що на сьогодні таких обставин немає. Якщо вони з'являться, що про них відразу проінформують українців.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України готує план на випадок вторгнення Росії та запровадження у країні воєнного стану.
Зазначимо, наприкінці листопада 2021 року за введення воєнного стану у відповідь на нарощування Росією військ уздовж кордону виступали 32,8% українців, проти – 58,1%.