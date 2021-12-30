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Вопросы обороны, "Омикрон" и контроль угля: итоги последнего в этом году заседания СНБО

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Четверг 30 декабря 2021 20:01
Вопросы обороны, "Омикрон" и контроль угля: итоги последнего в этом году заседания СНБО Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач / РБК Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня состоялось последнее в текущем году заседание СНБО. Говорили о новой волне коронавируса в Украине, закупке угля, санкциях, военных Российской Федерации у границ и прочем.

О результатах брифинга СНБО 30 декабря - в материале РБК-Украина.

Какие вопросы поднимались на заседании:

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