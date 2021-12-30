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Данілов оцінив ймовірність введення санкцій проти Порошенка

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Четвер 30 грудня 2021 19:23
Данілов оцінив ймовірність введення санкцій проти Порошенка Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Для введення санкцій проти п'ятого президента України Петра Порошенка необхідно, щоб в РНБО були направлені відповідні документи. А на засіданні прийняло рішення 2/3 присутніх.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

"Ми працюємо тільки з документами. Які документи будуть направлені - ми їх розглянемо, винесемо на засідання. Для того, щоб рішення було прийнято потрібно 2/3 голосів. Якщо такі документи з'являться, я думаю, що голосів буде більш ніж достатньо з цього питання", - заявив він.

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