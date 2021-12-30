Данілов про можливість нападу Росії: сьогодні загроз не бачимо
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що сьогодні немає загрози відкритого нападу Росії. Великого скупчення російських військ біля України він також не бачить.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг в Офісі президента.
"Якщо казати про велике скупчення, на якому наполягають ЗМІ за кордоном, то ми такого не бачимо. Так, є певне збільшення кількості військових, але ми все відслідковуємо та усвідомлюємо, що там відбувається. Сьогодні загроз для відкритої агресії збоку РФ ми не бачимо. Що буде завтра, будемо завтра з вами говорити", - сказав Данілов.
Секретар РНБО зазначив, що першочерговим завданням Росії є дестабілізація внутрішньої ситуації в Україні.
"У разі внутрішньої дестабілізації РФ може скористатися цією можливістю. Ми мусимо цього не допустити", - додав він.
Нагадаємо, раніше Данілов заявляв, що Росія хоче, щоб Україна розвалилася на декілька частин.
Крім того, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пояснював, навіщо РФ стягує війська до України.