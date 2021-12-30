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В РНБО внесли санкції за Керченський міст та неправосудні рішення в Криму

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Четвер 30 грудня 2021 19:05
В РНБО внесли санкції за Керченський міст та неправосудні рішення в Криму Фото: Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вніс до Ради національної безпеки і оборони (РНБО) санкції за будівництво Кримського мосту. Зокрема, проти компаній, які брали участь у його зведенні.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

"Денис Шмигаль вніс пропозицію щодо введення санкції та інших заходів щодо тих людей, які на території окупованого Криму здійснюють, на наш погляд, неправомірні вчинки проти судочинства і наших співгромадян у Криму, а також іноземців і компаній, зокрема тих, хто брав участь у будівництві Керченського мосту", - заявив він.

Надалі ці санкції має підписати президент Володимира Зеленський. Лише тоді вони почнуть діяти. Перелік тих осіб та компаній, які потрапили під українські санкції, наразі невідомий.

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