В РНБО внесли санкції за Керченський міст та неправосудні рішення в Криму

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вніс до Ради національної безпеки і оборони (РНБО) санкції за будівництво Кримського мосту. Зокрема, проти компаній, які брали участь у його зведенні.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг .

"Денис Шмигаль вніс пропозицію щодо введення санкції та інших заходів щодо тих людей, які на території окупованого Криму здійснюють, на наш погляд, неправомірні вчинки проти судочинства і наших співгромадян у Криму, а також іноземців і компаній, зокрема тих, хто брав участь у будівництві Керченського мосту", - заявив він.

Надалі ці санкції має підписати президент Володимира Зеленський. Лише тоді вони почнуть діяти. Перелік тих осіб та компаній, які потрапили під українські санкції, наразі невідомий.