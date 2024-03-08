В ЕК анонсировали два транша финпомощи Украине на 6 млрд евро: когда предоставят
Украина уже в марте получит финансовую помощь от Евросоюза в размере 4,5 млрд евро, а в апреле - еще 1,5 млрд евро. Деньги предоставляют в рамках программы Ukraine Facility.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ", об этом вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил на пресс-конференции с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.
Он рассказал, что в Евросоюзе окончательно дорабатывают механизм Ukraine Facility, в рамках которого Украине пообещали предоставить 50 млрд евро до 2027 года.
"Первый транш этой помощи в размере 4,5 млрд евро поступит уже в марте, а вскоре за ним, в апреле, поступит 1,5 млрд евро", - отметил вице-президент ЕК.
50 млрд евро для Украины
Напомним, в феврале в ходе специального саммита лидеры стран Евросоюза одобрили инициативу предоставить Украине 50 млрд евро финпомощи до 2027 года.
Деньги будут предоставлять в рамках Ukraine Facility. Программа также предусматривает, что Украина должна будет выполнять условия для передачи средств.
Недавно Совет Евросоюза окончательно одобрил инициативу Ukraine Facility.
По информации источников РБК-Украина, всего в 2024 году Украине планируют передать 16 млрд евро.
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