В ЕК анонсировали два транша финпомощи Украине на 6 млрд евро: когда предоставят

Украина уже в марте получит финансовую помощь от Евросоюза в размере 4,5 млрд евро, а в апреле - еще 1,5 млрд евро. Деньги предоставляют в рамках программы Ukraine Facility.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укринформ ", об этом вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил на пресс-конференции с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

Он рассказал, что в Евросоюзе окончательно дорабатывают механизм Ukraine Facility, в рамках которого Украине пообещали предоставить 50 млрд евро до 2027 года.

"Первый транш этой помощи в размере 4,5 млрд евро поступит уже в марте, а вскоре за ним, в апреле, поступит 1,5 млрд евро", - отметил вице-президент ЕК.

50 млрд евро для Украины

Напомним, в феврале в ходе специального саммита лидеры стран Евросоюза одобрили инициативу предоставить Украине 50 млрд евро финпомощи до 2027 года.

Деньги будут предоставлять в рамках Ukraine Facility. Программа также предусматривает, что Украина должна будет выполнять условия для передачи средств.

Недавно Совет Евросоюза окончательно одобрил инициативу Ukraine Facility.

По информации источников РБК-Украина, всего в 2024 году Украине планируют передать 16 млрд евро.