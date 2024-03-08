Ситуация на фронте сегодня 8 марта

На фронте произошло 74 боевых столкновения, украинские воины отбили атаки россиян возле Тернов (Донецкая область) и поразили склад боеприпасов противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

Российские обстрелы

Противник и в дальнейшем продолжает вести захватническую войну. Несмотря на значительные потери, не отказывается от планов по полной оккупации Украины, игнорирует законы и обычаи войны, использует тактику террора, наносит удары, осуществляет обстрелы как военных, так и гражданских объектов. Враг активно применяет авиацию и квадрокоптеры типа "FPV", проводит штурмовые действия при поддержке бронетехники.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. В течение суток произошло 74 боевых столкновения. В целом враг нанес 7 ракетных и 67 авиационных ударов, совершил 79 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения Вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Сопич, Сидоровка и Волфино Сумской области и Волчанск Харьковской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 40 населенных пунктов, среди них Сеньковка, Елино, Блешня, Лубяное Черниговской области; Барановка, Басовка, Запселье, Грабовское Сумской области; Казачья Лопань, Волчанск, Красное, Нескучное Харьковской области.

На Купянском направлении враг 3 раза атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Синьковка и Кисловка Харьковской области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка, Берестовое Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности Голубовка, Синьковка, Котляровка Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражено 4 атаки противника в районах населенных пунктов Терны и Спорное Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Белогоровка, Макеевка Луганской области и в районе Серебрянского лесничества. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 15 населенных пунктов, среди них Макеевка и Белогоровка Луганской области; Терны и Серебрянка Донецкой области.

На Бахмутском направлении, Силами обороны отражено 9 атак противника в районах населенных пунктов Андреевка и Клещиевка Донецкой области, где враг пытался улучшить свое тактическое положение.

Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Гольмовский и Дружба Донецкой области. Также под артиллерийским и минометным огнем оказалось около 10 населенных пунктов, в частности Богдановка, Часов Яр, Нью-Йорк и Григорьевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении, нашими защитниками отражено 14 атак врага в районах населенных пунктов Бердычи, Орловка, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Новоалександровка, Прогресс, Новобахмутовка, Бердичи Донецкой области.

Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Новобахмутовка, Бердычи, Первомайское и Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Победы, Красногоровки, Новомихайловки Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, 18 раз пытался прорвать оборону наших войск. Также противник нанес авиационные удары в районе населенного пункта Владимировка Донецкой области.

Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались более 20 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Георгиевка, Парасковеевка, Угледар Донецкой области.

На Ореховском направлении враг 6 раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Работино и западнее Вербового Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Полтавка, Малиновка, Чаривне, Белогорье, Новоданиловка, Пятихатки Запорожской области.

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса", на Херсонском направлении враг совершил артиллерийские и минометные обстрелы по районам более 20 населенных пунктов Херсонской и Николаевской областей, среди них город Херсон, Тягинка, Ивановка, Крынки, Новотягинка.

Потери врага

В течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 3 станциям радиоэлектронной борьбы, в частности по двум Р-330Ж "Житель", и 1 складу боеприпасов противника.