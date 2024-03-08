Из Сектора Газа эвакуировали почти 60 граждан Украины

Из Сектора Газа вчера и сегодня удалось эвакуировать очередную группу граждан Украины. Они временно размещены в Египте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство Украины в Израиле .

"7-8 марта состоялся очередной этап эвакуации граждан Украины из Сектора Газа", - говорится в заявлении.

Отмечается, что через контрольный пункт Рафах на территорию Египта было выведено 59 украинских граждан и членов их семей (детей - 15, женщин - 37, мужчин - 8).

"Благодаря усилиям представителей ГУР МО Украины и дипломатических работников посольств Украины в Израиле и Египте, эвакуация прошла успешно,

граждане размещены в гостинице на территории Египта, в ближайшее время они будут перевезены в Украину", - добавили в посольстве.

Война Израиля против ХАМАС

В начале октября 2023 года боевики радикального палестинского исламского движения ХАМАС атаковали Израиль с территории Сектора Газа. По официальным данным, в первые дни атаки боевики убили 1200 гражданских и солдат, а также похитили около 250 человек.

В конце октября Армия обороны Израиля начала наземную военную операцию в секторе Газа, которая продолжается до сих пор. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что целью операции является полное уничтожение ХАМАСа и освобождение заложников.

В начале февраля премьер Израиля сообщил о готовности ЦАХАЛ приступить к наземному вторжению в город Рафах вблизи границы с Египтом на юге сектора Газа. Каир со своей стороны пригрозил прекратить ключевой мирный договор с Тель-Авивом, если армия Израиля войдет в Рафу.

В феврале стало известно, что Главное управление разведки Минобороны Украины было ответственно за спасение украинцев из Сектора Газа. Разведчики раскрыли детали миссии.