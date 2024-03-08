РФ несет большие потери. Тарнавский показал видео работы ВСУ на Запорожском направлении

Российские оккупанты на Запорожском направлении несут большие потери в живой силе и технике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram бригадного генерала, командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского.

"Часто, за неимением бронетехники, захватчики используют подручные транспортные средства для штурмовых действий - гольф-кары, квадроциклы, баги и т.д. Соответственно, у россиян растут потери, потому что эти "колымаги" не дают никакой дополнительной защиты. Мы их уже называем "колымажные мясные штурмы", - написал Тарнавский под видео.

На видео показана работа 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха.

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки, 8 марта, украинские воины ликвидировали еще 880 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 422 310 военных.

В частности, на Таврическом направлении потери врага в живой силе составили 360 человек. Также наши военные уничтожили 27 единиц техники россиян.