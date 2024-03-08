Усилит ВМС. Зеленский дал имя новому корвету, который изготовила Турция для Украины

Президент Владимир Зеленский дал имя новому корвету, который изготовила Турция для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса президента Украины .

Согласно приказу № 150/2024 Зеленский решил присвоить корвету класса "Ada" ВМС ВСУ имя гетмана Ивана Выговского.

В дальнейшем его будут именовать корвет "Гетман Иван Выговский". Это было сделано с целью восстановления исторических традиций национального войска, увековечения памяти выдающегося украинского военного, политического и государственного деятеля гетмана Войска Запорожского Ивана Выговского.

Усилит флот

Президент, находясь в Турции, заявил, что этот указ он подписал вчера. Он добавил, что корвет обязательно появится в украинских территориальных водах.

"Я уверен, что он также усилит наши ВМС", - сказал он.

Что известно о другом корвете

Корвет "Гетман Иван Мазепа" класса Ada будет адаптирован ко всем имеющимся типам противокорабельных ракет. Работы по созданию нового украинского корвета начались в январе 2021 года, была нарезана сталь и формированы секции.

Напомним, в начале июля 2021 года президент Владимир Зеленский заявил, что Украина до конца 2023 года получит собственный военный корвет. Планируется, что корабль будет принят в состав ВМФ Украины в 2024 году.

В сентябре 2021 года состоялась закладка корабля типа Ada для ВМС Украины в Турции. К тому времени было уже сформировано 13 секций и киль корабля.

А спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил, что украинские воины уже проходят подготовку для дальнейшей службы на корвете "Гетман Иван Мазепа", который сейчас строят в Турции.