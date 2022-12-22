Визит Зеленского в США и Patriot для Украины: новости за 21 декабря

Война России против Украины: последние новости

Зеленский прибыл в США с официальным визитом

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США для того, чтобы провести переговоры с американским коллегой Джо Байденом и выступить в Конгрессе.

"Сегодня я - в Вашингтоне, чтобы поблагодарить американский народ, президента и Конгресс за столь необходимую поддержку. А также продолжить сотрудничество для приближения нашей победы", - отметил президент после прибытия в страну.

Patriot и не только. США объявили очередной пакет военной помощи для Украины

Соединенные Штаты Америки (США) выделяют Украине очередной пакет военной помощи. Помимо прочего, в него войдет система противоракетной обороны Patriot.

В Госдепе США отметили, что госсекретарь Энтони Блинкен в соответствии с поручением президента Джо Байдена санкционирует выделение дополнительных вооружений, техники и боеприпасов для Украины на 1 млрд долларов. А Пентагон объявляет о дополнительной помощи на 850 млн долларов.

СБУ предотвратила покушение на Буданова и Резникова

Российские спецслужбы готовились ликвидировать главу украинской разведки Кирилла Буданова и министра обороны Алексея Резникова. Но СБУ предотвратила это покушение, рассказал руководитель Службы безопасности Василий Малюк.

"Они (россияне - ред.) постоянно над этим (покушением на главу СБУ - ред.) работают. Мы не будем все рассказывать, поскольку они также учатся на своей позорной практике. Работают они не только по мне, а по многим высокопоставленным должностным лицам в нашей стране. Относительно недавно была готовка покушения на моего побратима Кирилла Буданова и министра обороны Резникова", - рассказал он.

Сенат поддержал кандидатуру нового посла США в России

Сенат США поддержал назначение Линн Трейси на должность посла Соединенных Штатов Америки в Российской Федерации.

Она станет первой женщиной, которая возглавит американское дипломатическое представительство в России.

Как передача Patriot Украине может повлиять на ход войны: ответ Воздушных сил

Системы противовоздушной обороны Patriot, которые США передадут Украине, могут помочь нашей стране отогнать российскую авиацию и значительно усилят защиту неба, рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Эти комплексы на определенных направлениях могли бы помочь отогнать российскую авиацию подальше от наших границ, а именно такие бомбардировщики как ТУ-22М3 или экипажи тактической авиации врага", - отметил он.

Проблема не генерация, а сети. Ситуация со светом в Киеве самая сложная

Гендиректор Yasno Сергей Коваленко рассказал, что в Киеве ситуация со светом самая плохая из всей Украины. Горожане не могут получить электроэнергию не из-за дефицита генерации, а из-за сильных повреждений электросетей.