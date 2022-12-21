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Почти 100 тысяч оккупантов, самолет и вертолет: новые потери РФ в Украине

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Украина, Среда 21 декабря 2022 09:14
Почти 100 тысяч оккупантов, самолет и вертолет: новые потери РФ в Украине Фото: Генштаб озвучил новые данные по потерям России в Украине
Автор: Наталия Гурковская

За прошедшие сутки 20 декабря, украинские военные уничтожили 510 оккупантов и сбили самолет и вертолет. Всего с 24 февраля удалось ликвидировать 99 740 российских солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника на 21.12 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 99 740 (+510) человек ликвидировано,
  • танков - 3002 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин - 5979 (+5) ед,
  • артиллерийских систем - 1972 (+12) ед,
  • РСЗО - 412 (+2) ед,
  • средств ПВО - 212 (+0) ед,
  • самолетов - 282 (+1) ед,
  • вертолетов - 267 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1688 (+8),
  • крылатых ракет – 653 (+0),
  • кораблей /катеров - 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4608 (+9) ед,
  • специальной техники - 178 (+1).

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