Почти 100 тысяч оккупантов, самолет и вертолет: новые потери РФ в Украине

Фото: Генштаб озвучил новые данные по потерям России в Украине

За прошедшие сутки 20 декабря, украинские военные уничтожили 510 оккупантов и сбили самолет и вертолет. Всего с 24 февраля удалось ликвидировать 99 740 российских солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника на 21.12 ориентировочно составили: личного состава - около 99 740 (+510) человек ликвидировано,

танков - 3002 (+7) ед,

боевых бронированных машин - 5979 (+5) ед,

артиллерийских систем - 1972 (+12) ед,

РСЗО - 412 (+2) ед,

средств ПВО - 212 (+0) ед,

самолетов - 282 (+1) ед,

вертолетов - 267 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1688 (+8),

крылатых ракет – 653 (+0),

кораблей /катеров - 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4608 (+9) ед,

специальной техники - 178 (+1).