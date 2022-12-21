ua ru
Ср, 21 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

СБУ предотвратила покушение на Буданова и Резникова

Новина українською →
Киев, Среда 21 декабря 2022 10:55
СБУ предотвратила покушение на Буданова и Резникова Фото: глава СБУ Василий Малюк (ssu.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Российские спецслужбы готовились ликвидировать главу украинской разведки Кирилла Буданова и министра обороны Алексея Резникова. Но СБУ предотвратила это покушение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя СБУ Василия Малюка в интервью Наталии Мосейчук для телеканала "1+1".

Он отметил, что также остается главной мишенью для противника.

"Они (россияне - ред.) постоянно над этим (покушением на главу СБУ - ред.) работают. Мы не будем все рассказывать, поскольку они также учатся на своей позорной практике. Работают они не только по мне, а по многим высокопоставленным должностным лицам в нашей стране. Относительно недавно была готовка покушения на моего побратима Кирилла Буданова и министра обороны Резникова", - рассказал Малюк.

По его словам, враг в Украину отправил исполнителя, а до этого россияне ставили "проверочную задачу" имеющейся вражеской агентуре в стране по ликвидации одного военнослужащего. Однако он не сказал, о ком идет речь.

"Был сделан контроль за совершение преступления, имитация. Фотоотзывы им прислали за это уже рассчитались. Потом поняли, что могут работать и отправили исполнителя для большого дела. Для начала, они платили 100 тысяч долларов, чтобы все это начать, а уже во время этого мы их задержали. Заезжал он (исполнитель - ред.) через третью страну. Таких историй не одна, их до 10", - отметил Малюк.

Напомним, что еще в начале августа этого года Служба безопасности Украины доложила о задержании киллеров, планировавших убийство министра обороны Алексея Резникова и начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Алексей Резников Кирилл Буданов
NEWS
Белый дом подтверждает. США отправят Украине систему Patriot
Белый дом подтверждает. США отправят Украине систему Patriot
DAILY
Советник Минобороны Сергей Кузан: У россиян есть планы возобновить наступление
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Советник Минобороны Сергей Кузан: У россиян есть планы возобновить наступление