Сенат поддержал кандидатуру нового посла США в России

Сенат США поддержал назначение Линн Трейси на должность посла Соединенных Штатов Америки в Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В ходе голосование назначение Трейси поддержало подавляющее большинство сенаторов. Ее кандидатуру выдвинул президент США Джо Байден. Отметим, что Трейси сейчас занимает должность посла США в Армении. Она станет первой женщиной, которая возглавит американское дипломатическое представительство в России.