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Сенат поддержал кандидатуру нового посла США в России

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Вашингтон, Среда 21 декабря 2022 19:39
Сенат поддержал кандидатуру нового посла США в России Фото: Линн Трейси, посол США в Армении (facebook.com/WoodrowWilsonHouse)
Автор: Иван Носальский

Сенат США поддержал назначение Линн Трейси на должность посла Соединенных Штатов Америки в Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В ходе голосование назначение Трейси поддержало подавляющее большинство сенаторов. Ее кандидатуру выдвинул президент США Джо Байден.

Отметим, что Трейси сейчас занимает должность посла США в Армении. Она станет первой женщиной, которая возглавит американское дипломатическое представительство в России.

Напомним, еще 22 сентября стало известно, что российское правительство дало согласие на назначение Линн Трейси новым послом Соединенных Штатов в Москве.

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