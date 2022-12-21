Оккупанты утром ударили по объектам энергетики в Херсоне: есть разрушения

Фото: оккупанты утром 21 декабря ударили по объектам энергетики в Херсоне (Getty Images)

В результате утреннего вражеского обстрела Херсона были повреждены и разрушены две электроподстанции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Херсонского горсовета.