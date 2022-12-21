Оккупанты утром ударили по объектам энергетики в Херсоне: есть разрушения
В результате утреннего вражеского обстрела Херсона были повреждены и разрушены две электроподстанции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Херсонского горсовета.
"Уважаемые потребители электрической энергии! Сегодня в результате вражеских обстрелов были повреждены и разрушены подстанции ПС 150 кВ "Карантинная" и "Промышленная". Бригады энергетиков работают в усиленном режиме над возобновлением энергоснабжения", - говорится в сообщении.
В горсовете отметили, что ремонтные работы продлятся в течение двух-трех суток.
Как сообщалось, утром 21 декабря жители Херсона слышали несколько взрывов. При этом информации о пострадавших пока не было.
Напомним, российские войска за минувшие сутки 71 раз обстреляли территорию Херсона и области. Враг бил по жилым кварталам и домам, вследствие чего погиб гражданский.
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