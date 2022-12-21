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Шойгу заикнулся о новом наступлении на Украину

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Москва, Среда 21 декабря 2022 14:46
Шойгу заикнулся о новом наступлении на Украину Фото: Сергей Шойгу (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заикнулся о новых наступательных действиях в Украине. Якобы для этого, в частности, и собирают мобилизованных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ, цитирующие Шойгу во время его выступления на коллегии Минобороны РФ.

"Частная мобилизация проведена для стабилизации обстановки, защиты новых территорий и проведения дальнейших наступательных действий", - сказал российский министр.

Напомним, что в интервью РБК-Украина советник Минобороны Сергей Кузан заявил, вторая попытка масштабного наступления на Киев в планах россиян, поскольку у них цель - полное уничтожение Украины.

Ранее о вероятности повторного вторжения россиян заявлял главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. По его словам, РФ готовит около 200 тысяч новых солдат и пойдет в наступление, которое может произойти и на Донбассе или с юга или с территории Беларуси.

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