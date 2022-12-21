Как передача Patriot Украине может повлиять на ход войны: ответ Воздушных сил

Как сообщает РБК-Украина , об этом в интервью " Радио Свобода " рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Это очень нужная для Украины вещь. Потому что Patriot давно был мечтаем в нашей стратегии дальнейшего развития Воздушных сил. Patriot - это дальнобойное оружие, которое может поражать свои цели на расстоянии до 150 километров. Эти комплексы на определенных направлениях могли бы помочь отогнать российскую авиацию подальше от наших границ, а именно такие бомбардировщики как ТУ-22М3 или экипажи тактической авиации врага", - отметил Игнат.

По его словам, украинские защитники смогут довольно легко обучиться управлению новыми ЗРК.

"Комплексы западного образца достаточно современны, очень многое в них автоматизировано, много отвергнуто человеческого фактора. Поэтому переучиться на эти комплексы не большая проблема. Хотя для этого и нужно определенное время", - детализировал Игнат.

Спикер Воздушных сил также добавил, что сейчас Украине нужны самые разные средства ПВО, и поэтому "наша страна готова брать у западных партнеров много всего, что могут предложить".

"Сегодня Воздушные силы существующими средствами ПВО, авиацией, мобильными группами перекрывают угрожающие направления, отдельные стратегические объекты критической инфраструктуры. Однако этого не хватает, чтобы закрыть все потребности", - подчеркнул он.