ua ru
Ср, 21 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Как передача Patriot Украине может повлиять на ход войны: ответ Воздушных сил

Новина українською →
Киев, Среда 21 декабря 2022 21:10
Как передача Patriot Украине может повлиять на ход войны: ответ Воздушных сил Фото: в ВС Украины рассказали, как Patriot могут повлиять на ход войны (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Системы противовоздушной обороны Patriot, которые США передадут Украине, могут помочь нашей стране отогнать российскую авиацию и значительно усилят защиту неба.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в интервью "Радио Свобода" рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Это очень нужная для Украины вещь. Потому что Patriot давно был мечтаем в нашей стратегии дальнейшего развития Воздушных сил. Patriot - это дальнобойное оружие, которое может поражать свои цели на расстоянии до 150 километров. Эти комплексы на определенных направлениях могли бы помочь отогнать российскую авиацию подальше от наших границ, а именно такие бомбардировщики как ТУ-22М3 или экипажи тактической авиации врага", - отметил Игнат.

По его словам, украинские защитники смогут довольно легко обучиться управлению новыми ЗРК.

"Комплексы западного образца достаточно современны, очень многое в них автоматизировано, много отвергнуто человеческого фактора. Поэтому переучиться на эти комплексы не большая проблема. Хотя для этого и нужно определенное время", - детализировал Игнат.

Спикер Воздушных сил также добавил, что сейчас Украине нужны самые разные средства ПВО, и поэтому "наша страна готова брать у западных партнеров много всего, что могут предложить".

"Сегодня Воздушные силы существующими средствами ПВО, авиацией, мобильными группами перекрывают угрожающие направления, отдельные стратегические объекты критической инфраструктуры. Однако этого не хватает, чтобы закрыть все потребности", - подчеркнул он.

Напомним, сегодня, 21 декабря, США официально объявили о передаче Украине систем ПВО Patriot в рамках очередного пакета военной помощи на 850 млн долларов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки ПВО Воздушные силы Украины Война России против Украины
NEWS
Белый дом подтверждает. США отправят Украине систему Patriot
Белый дом подтверждает. США отправят Украине систему Patriot
DAILY
Советник Минобороны Сергей Кузан: У россиян есть планы возобновить наступление
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Советник Минобороны Сергей Кузан: У россиян есть планы возобновить наступление