В 2023 году должны вернуть свободу всей Украине: Зеленский назвал цель визита в США
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон для обсуждения с Байденом двустороннего сотрудничества Украины и Соединенных Штатов Америки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Владимира Зеленского.
"Сегодня я - в Вашингтоне, чтобы поблагодарить американского народа, президента и Конгресса за столь необходимую поддержку. А также продолжить сотрудничество для приближения нашей победы", - написал Зеленский.
Он также добавил, что планирует провести ряд переговоров по укреплению устойчивости и обороноспособности Украины. В частности, с президентом США Джозефом Байденом будет обсужден двустороннее сотрудничество Украины и Соединенных Штатов Америки.
"В следующем году мы должны вернуть украинский флаг и свободу всей нашей земле, всем нашим людям", - подчеркнул президент.
Напомним, что сегодня президент Владимир Зеленский отправился в Вашингтон.
Во время визита главы государства американский лидер Джо Байден должен объявить о новом значительном пакете помощи Украине в области безопасности на сумму около 2 млрд долларов, который будет содержать батарею ЗРК Patriot.
Уже стало известно, что встреча Зеленского с Байденом в Белом домесостоится в 21:00.
Все что известно о сегодняшнем визите Зеленского в США - читайте в материале РБК-Украина.
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