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В 2023 году должны вернуть свободу всей Украине: Зеленский назвал цель визита в США

Новина українською →
США, Среда 21 декабря 2022 20:38
В 2023 году должны вернуть свободу всей Украине: Зеленский назвал цель визита в США Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон для обсуждения с Байденом двустороннего сотрудничества Украины и Соединенных Штатов Америки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Владимира Зеленского.

"Сегодня я - в Вашингтоне, чтобы поблагодарить американского народа, президента и Конгресса за столь необходимую поддержку. А также продолжить сотрудничество для приближения нашей победы", - написал Зеленский.

Он также добавил, что планирует провести ряд переговоров по укреплению устойчивости и обороноспособности Украины. В частности, с президентом США Джозефом Байденом будет обсужден двустороннее сотрудничество Украины и Соединенных Штатов Америки.

"В следующем году мы должны вернуть украинский флаг и свободу всей нашей земле, всем нашим людям", - подчеркнул президент.

Напомним, что сегодня президент Владимир Зеленский отправился в Вашингтон.

Во время визита главы государства американский лидер Джо Байден должен объявить о новом значительном пакете помощи Украине в области безопасности на сумму около 2 млрд долларов, который будет содержать батарею ЗРК Patriot.

Уже стало известно, что встреча Зеленского с Байденом в Белом домесостоится в 21:00.

Все что известно о сегодняшнем визите Зеленского в США - читайте в материале РБК-Украина.

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